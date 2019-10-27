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RT на русскомДзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч 14-го тура с «Крыльями Советов». На острие атаки команды сыграет иранец Сердар Азмун. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 27 октября, начало — в 14:00 мск.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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