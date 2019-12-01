Футбол

ФАНФАНДзюба резко ответил на оскорбления фанатов «Спартака»

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победного матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал оскорбительные речевки в свой адрес от болельщиков московского клуба.
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