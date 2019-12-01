Футбол
ФАНДзюба резко ответил на оскорбления фанатов «Спартака»
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победного матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал оскорбительные речевки в свой адрес от болельщиков московского клуба.
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Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RUвчера в 17:28
«Главное – это победа»: Дзюба прокомментировал итоги матча со «Спартаком»
Петербургский дневниквчера в 14:51
Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»
Спорт-Экспрессвчера в 13:32
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Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом
ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров устроил пышный праздник для дочери
В воскресенье, 1 декабря, артист устроил роскошный праздник для дочери в Москве в ресторане «Шале Березка».
Происшествия
Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане
Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане.
Наука
В Якутии нашли самые северные останки травоядных динозавров
В юго-западной части Якутии российские и немецкие палеонтологи обнаружили зубы зауропод – травоядных динозавров, обитавших на Земле примерно 215−85 миллионов лет назад.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Экономика
«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга
Пакистан вернет России 93,5 миллиона долларов долга по операциям бывшего СССР.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.