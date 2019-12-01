Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победного матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал оскорбительные речевки в свой адрес от болельщиков московского клуба.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Политика Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.

Происшествия Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.

Общество Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Политика Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Наука В Якутии нашли самые северные останки травоядных динозавров В юго-западной части Якутии российские и немецкие палеонтологи обнаружили зубы зауропод – травоядных динозавров, обитавших на Земле примерно 215−85 миллионов лет назад.

Экономика «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.

Общество «РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.