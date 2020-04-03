Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДзюба назвал подлостью разговоры про аннулирование сезона

Необходимо думать логически: чемпионаты должны быть доиграны, поскольку права на телепоказы уже оплачены, это миллионы евро в Англии и Испании. Вряд ли команды захотят их возвращать. В крайнем случае, все останется так, как сейчас в турнирном зачете.
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Дзюба раскритиковал сторонников аннулирования сезона

Lenta.ru13:39

Дзюба назвал подлыми предложения аннулировать результаты сезона

РБК13:19

Дзюба: «Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво. Надо доиграть»

Sport24.ru12:13

Дзюба заявил, что европейские чемпионаты на 100% будут продолжены

Metaratings12:54

Дзюба: нужно доиграть сезон

Газета.Ru12:28

Дзюба считает, что текущий сезон необходимо доиграть

RT на русском12:24

Артем Дзюба назвал подлостью разговоры про обнуление сезона

Спорт день за днем13:16
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Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов

Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса.
RT на русском 15:22
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 16:03
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Киберспорт

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру 18:28
Футбол

Широков назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России по футболу назвал нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».
Московский Комсомолец 15:28
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
Общество

В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
РБК 10:44
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС вчера в 09:34
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Выходить на улицы вечером и ночью запретили в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение усилить меры по противодействию распространению коронавируса и запретил выходить на улицы после 20:00.
News.ru вчера в 20:44
Футбол

Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0

ГЛАС.RU 01:44
Авто

О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 01 апреля в 09:21
Армия и оружие

Американские военные расширяют участие в борьбе с коронавирусом

Расширить участие в борьбе с коронавирусом в США готовятся американские военные.
РЕН ТВ 17:51
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым

Маски не гарантируют защиту от коронавируса, поэтому не нужны здоровым людям.
РИА Новости Крым 08:03
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 09:39
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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