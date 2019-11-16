Футбол
Телеканал 360°Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
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Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 14:44
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