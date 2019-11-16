Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
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Артем Дзюба
Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 14:44

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