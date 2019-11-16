Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с Бельгией. Его команда проиграла со счетом 1:4. Как отметил Артем Дзюба после матча, «Бельгия показала свой класс». Игру гостей он охарактеризовал как «пять ударов, четыре гола».

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятную дату Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти совершили грубейшую ошибку, не пригласив российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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Политика Президента Сербии госпитализировали В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.

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