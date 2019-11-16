Футбол
Мойка78Дзюба назвал результаты матча с Бельгией пощечиной
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с Бельгией. Его команда проиграла со счетом 1:4. Как отметил Артем Дзюба после матча, «Бельгия показала свой класс». Игру гостей он охарактеризовал как «пять ударов, четыре гола».
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Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 14:44
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