Футбол

Мойка78Мойка78Дзюба назвал результаты матча с Бельгией пощечиной

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с Бельгией. Его команда проиграла со счетом 1:4. Как отметил Артем Дзюба после матча, «Бельгия показала свой класс». Игру гостей он охарактеризовал как «пять ударов, четыре гола».
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Артем Дзюба
Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 14:44

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Россия – Бельгия – 1:4, Артём Дзюба говорил, остальные отмалчивались, видео

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Артем Дзюба: «Может и хорошо, что пропустили четыре именно сейчас»

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