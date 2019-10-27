Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургДзюба назвал себя Артемом Джокером после матча с «Крыльями Советов»
Сегодня Дзюба начало игры встретил на скамейке запасных, что случается с ним крайне редко.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия
Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми
Во французском порту Кале обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, которые прятались в грузовом рефрижераторе.
Вести.Ru 14:00
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 25 октября в 16:00
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс 12:13
Футбол
«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Sport.ru вчера в 07:28
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Футбол
«Ференцварош» обыграл лидера чемпионата Венгрии «Фехервар»
В матче 10-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде обыграл «Фехервар» со счётом 2:1. Счёт был открыт на 24-й минуте.
Чемпионат 15:27
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
Газета Республика Башкортостан 25 октября в 07:45
Авто
Аналитики назвали автомобили, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Политика
В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы
В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.
Известия 13:57
Политика
Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой
Телеканал 360° 13:37
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Газета.Ru 05:41
Политика
Зеленский встретился с добровольцами Донбасса
Зеленского возмутил вопрос одного из участников встречи о том, планирует ли президент провести встречу с активистами, выступающими против подписанной Украиной «формулой Штайнмайера».
Дождь вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Футбол
Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча
Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:44