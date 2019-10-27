Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургДзюба назвал себя Артемом Джокером после матча с «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Сегодня Дзюба начало игры встретил на скамейке запасных, что случается с ним крайне редко.
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