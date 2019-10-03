Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, все остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о травме своего сокомандника Малкома на пресс-конференции после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». По словам футболиста, у его коллеги очень редкая для этого вида спорта травма.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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