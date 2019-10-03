Футбол

RT на русскомRT на русскомДзюба рассказал о травме Малкома

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.
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Артем Дзюба
Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, все остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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