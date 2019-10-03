Футбол
RT на русскомДзюба рассказал о травме Малкома
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.
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Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, все остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола.
— Артем Дзюба, российский футболистАБН 02:30
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«Малкома вижу и наяву, и во сне». Дзюба затроллил журналиста после победы над «Бенфикой»
Sport24.ruвчера в 19:10
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Спорт день за днемвчера в 17:56
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