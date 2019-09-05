Футбол

Sport24.ruSport24.ruДзюба назвал тренера «Ливерпуля» Клоппа «крутым дядькой»

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Что касается языка — я многое понимаю, что говорят на английском, но не все, конечно. А вообще для меня сейчас Англия — это Юрген Клопп и «Ливерпуль». Очень нравится, во что они играют, и как он себя ведет.
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