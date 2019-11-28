Футбол

ProstoProSportProstoProSportДзюба назвал войной предстоящий матч со «Спартаком»

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
"Зенит", являющийся действующим чемпионом России, возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 39 очков за 17 матчей. "Спартак" с 22 баллами идет на шестой строчке. Дзюба является воспитанником московского "Спартака".
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