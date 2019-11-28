Футбол

ProstoProSportProstoProSportДзюба назвал войной предстоящий матч со «Спартаком»

"Зенит", являющийся действующим чемпионом России, возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 39 очков за 17 матчей. "Спартак" с 22 баллами идет на шестой строчке. Дзюба является воспитанником московского "Спартака".
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Дзюба — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Впереди война»

Sport24.ruвчера в 16:18

Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

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Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война

Советский спорт02:10
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Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Питерский «Зенит» в Лиге чемпионов дома переиграл «Лион»

«Зенит» в Санкт-Петербурге в матче против «Лиона» настраивался только на победу.
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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

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МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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