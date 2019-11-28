Футбол

Советский спортСоветский спортАртем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война

Форвард Зенита Артем Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с Лионом (2:0) на стадионе Санкт-Петербург высказался о предстоящем матче со Спартаком в премьер-лиге.
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Дзюба — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Впереди война»

Sport24.ruвчера в 16:18

Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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Дзюба рассказал о матче «Зенита» с «Лионом» и войне со «Спартаком»

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Боярский: «Зениту» нужно победить «Спартак», чтобы наказать уродов-болельщиков

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Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Sport.ru02:29

Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Матч ТВ01:31

Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Sportbox.RU01:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Ашберн
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Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
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Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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В первом туре "Мальме" уступил "Динамо" (0:1). Но после этого поражение шведы больше не проигрывали.
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Киев поднимет на саммите «нормандской четверки» три вопроса

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Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей", - поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
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В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
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Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
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МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года

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Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
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Заместитель главы администрации города Назрани обвиняется в превышении должностных полномочий.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех, кто моментально откликнулся и предложил помощь пострадавшим в аварии в Доминикане, где перевернулся автобус с российскими туристами.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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