Форвард Зенита Артем Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с Лионом (2:0) на стадионе Санкт-Петербург высказался о предстоящем матче со Спартаком в премьер-лиге.

Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

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