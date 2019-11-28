Футбол
Советский спортАртем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война
Форвард Зенита Артем Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с Лионом (2:0) на стадионе Санкт-Петербург высказался о предстоящем матче со Спартаком в премьер-лиге.
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Политика
Россия испугалась памятника генералу Власову в Чехии
Установка памятника лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову в Чехии является абсолютно страшной инициативой.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
На Украине заявили о наличии пяти сценариев реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Футбол
«Мальме» - «Динамо» Киев: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы
В первом туре "Мальме" уступил "Динамо" (0:1). Но после этого поражение шведы больше не проигрывали.
Политика
Киев поднимет на саммите «нормандской четверки» три вопроса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о вопросах, которые поднимет Киев на саммите в "нормандском формате".
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Суд обязал Глушакова выплатить экс-супруге еще 32 млн рублей
"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей", - поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения
Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Политика
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Авто
Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Происшествия
В Назрани задержали замглавы администрации города
Заместитель главы администрации города Назрани обвиняется в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Захарова рассказала, кто первым откликнулся на ДТП в Доминикане
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех, кто моментально откликнулся и предложил помощь пострадавшим в аварии в Доминикане, где перевернулся автобус с российскими туристами.