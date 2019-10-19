Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0152 Осень 2019 года один лучших отрезков в карьере Дзюбы. В 12 осенних матчах его команды («Зенит» и сборная России) одержали 10 побед при одной ничьей и одном поражении.

Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

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