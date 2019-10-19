РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0152 Осень 2019 года один лучших отрезков в карьере Дзюбы. В 12 осенних матчах его команды («Зенит» и сборная России) одержали 10 побед при одной ничьей и одном поражении.
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