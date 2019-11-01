Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему форварда Артема Дзюбы не было на тренировке перед матчем с «Рубином» и рассказал, как относится к поведению болельщиков, оскорблявших нападающего во время матча сборной России.

Сергей Семак рассказал, почему Дзюбы не было на тренировке «Зенита»

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