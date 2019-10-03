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Газета.RuГазета.RuДзюба о победном матче «Зенита» с «Бенфикой»: горжусь парням

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказался после матча второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые дома сыграли с португальской "Бенфикой", которую обыграли со счетом 3:1. Дзюба в инстаграме после победной встречи опубликовал фото из раздевалки.
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