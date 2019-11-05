Лига чемпионов
Газета.RuДзюба о шансах обыграть «Лейпциг»: не думаю, что мы настолько слабые
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом", передает Матч ТВ.
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