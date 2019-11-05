Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом", передает Матч ТВ.

Дзюба о шансах обыграть «Лейпциг»: не думаю, что мы настолько слабые

Технологии Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Шоу-бизнес Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.

Происшествия В Москве после визита к стоматологу умер подросток Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Шоу-бизнес Ходченкова в жакете оверсайз спровоцировала слухи о беременности При выборе наряда Светлана никак не ожидала, что жакет свободного кроя спровоцирует новые слухи о беременности.

Авто Toyota представила новый кроссовер Raize Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Спорт WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.

Здоровье 5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Происшествия Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Футбол Черчесов прокомментировал вызов игрока «Уфы» Фомина в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.

Авто В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4 В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.

Происшествия Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.

Шоу-бизнес Актриса Вуличенко ответила на обвинения, что увела мужа из семьи Своего второго мужа Марата, в браке с которым в 2018 году у Екатерины родился сын Александр, актриса назвала главной любовью.

Футбол Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“» Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".

Политика Путин назначил нового посла России в Великобритании «Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе президента.

Автоспорт Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Политика Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации, на РФ лежит огромная ответственность за его сбережение, развитие и распространение, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

Авто Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.

Общество Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.