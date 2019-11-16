Футбол

Sports.ruSports.ruДзюба об игре с Бельгией: «Будем драться как львы. Обещаю»

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое команды на матч квалификации Евро-2020 с Бельгией.
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Дзюба — о матче с Бельгией: «Мы будем драться, как львы. Я обещаю»

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