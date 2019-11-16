Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое команды на матч квалификации Евро-2020 с Бельгией.

Дзюба об игре с Бельгией: «Будем драться как львы. Обещаю»

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