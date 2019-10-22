Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportДзюба обратился к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг»

РБ Лейпциг — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Сегодня, 22 октября питерский «Зенит» прилетел в Германию, где команде Сергея Семака предстоит матч с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что команда успешно залилась в отеле.
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Артем Дзюба
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54

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