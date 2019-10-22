Лига чемпионов
ProstoProSportДзюба обратился к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Сегодня, 22 октября питерский «Зенит» прилетел в Германию, где команде Сергея Семака предстоит матч с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что команда успешно залилась в отеле.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54
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