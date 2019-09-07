Футбол

Матч ТВМатч ТВДзюба обратился к болельщикам перед матчем с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Форвард сборной России Артем Дзюба в преддверии матча отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии обратился к поклонникам национальной команды.
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Артем Дзюба
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07

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