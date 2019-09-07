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Форвард сборной России Артем Дзюба в преддверии матча отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии обратился к поклонникам национальной команды.

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Шотландией

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