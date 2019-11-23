Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после матча 17 тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", в котором сине-бело-голубые добились победы со счетом 1:2. Форвард забил решающий гол и сравнялся с лучшими бомбардирами чемпионата.

Дзюба обратился к болельщикам после игры с «Рубином»

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