Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 поблагодарил болельщиков за поддержку, призвав недооценивать победу. Спасибо всем вам огромное за то, что на стадионе были и переживали за нас.

Дзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном

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