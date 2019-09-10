Футбол

News.ruNews.ruДзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 поблагодарил болельщиков за поддержку, призвав недооценивать победу. Спасибо всем вам огромное за то, что на стадионе были и переживали за нас.
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