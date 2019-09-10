Футбол

Газета.RuГазета.RuДзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана, передает Sport24.
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