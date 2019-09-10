Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана, передает Sport24.

Дзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном

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