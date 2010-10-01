Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Дзюба забил победный гол, забив десятый мяч в сезоне.

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Гаджеты Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков Компания Huawei сегодня сообщила о доступности расширенной партии смартфонов Huawei Mate X после того, как неделю назад стартовая партия была распродана буквально за секунды.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Киберспорт В CS:GO добавили платное хранилище для предметов В ночь на 23 ноября Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором добавила в магазин платное хранилище для предметов.

Армия и оружие НАТО получила на вооружение новейший беспилотник RQ-4D Как сообщает «Телеграм»-канал «Разведка», 21 ноября на итальянском острове Сицилия, где расположена база ВВС НАТО Сигонелла, приземлилась новейшая разработка американской компании " Northrop Grumman" - БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Политика Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.