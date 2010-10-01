Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

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