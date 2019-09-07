Футбол

Sport24.ruSport24.ruДзюба обратился к болельщикам сборной России

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 записал в инстаграме видеообращение к болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Матч с Шотландией — история. На очереди — Казахстан. Поддержите нас». Дзюба обратился к болельщикам

Sport24.ru08:04

«Давайте друг друга поменьше оскорблять». Дзюба записал обращение к болельщикам

Чемпионат07:42

Артем Дзюба: «Давайте друг друга поддерживать и поменьше оскорблять»

Спорт-Экспресс07:10

Дзюба – болельщикам: «Давайте друг друга поддерживать. И поменьше оскорблений и грязи»

Sports.ru07:45

Дзюба: «Спасибо за поддержку! Поменьше грязи и оскорблений, вместе будем двигаться дальше»

Bobsoccer03:20

Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

ФАН09:32

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам

Невские Новости08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

РИА Новости 08:54
Политика

Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой

Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.
Известия 04:45
Гаджеты

В РФ стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

Новым Xiaomi Mi 9T Pro является модель, представленная в Китае, как Redmi K20 Pro.
Газета DAILY 09:32
Политика

Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российский и украинский граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости 08:24
Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Общество

В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых

Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
РИА Новости 03:13
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.
Вести.Ru вчера в 15:16
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Авто

Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Происшествия

Женщины подрались в детской поликлинике в Набережных Челнах

Газета.Ru 00:42
Политика

Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на судебное заседание

Киселев сообщил, что пресс-конференция с Вышинским состоится в агентстве 9 сентября в 10 утра.
ТАСС 07:36
Общество

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

РИА Новости 08:31
Политика

Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

RT на русском 08:19
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Космос

В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС

Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
Свойкировский.рф вчера в 01:18
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Космос

В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий

Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 04 сентября в 09:40
Футбол

Инна Жиркова поделилась в соцсетях мистическим фото

Инна Жиркова, жена полузащитника сборной России Юрия Жиркова, выложила в соцсетях фото, где пешеходные полосы виднеются сквозь нее.
Спорт-Экспресс 09:09
Футбол

Спартак-2 — Краснодар-2 0:1 (Перерыв)

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
ТАСС 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное