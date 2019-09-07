Футбол

Sport24.ruSport24.ruДзюба обратился к болельщикам сборной России

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 записал в инстаграме видеообращение к болельщикам.
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