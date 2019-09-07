Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 записал в инстаграме видеообращение к болельщикам.

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