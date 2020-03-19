Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
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Дзюба выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса

Чемпионатвчера в 06:41

Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

RT на русскомвчера в 06:32

Дзюба – фанатам «Зенита» о коронавирусе: «Нельзя поддаваться панике. Берегите себя»

Sports.ruвчера в 06:12

«Мы все несем ответственность за себя и за других». Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 06:17

Дзюба записал видеообращение к болельщикам в связи с коронавирусом

Sport24.ruвчера в 06:14

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Metaratingsвчера в 06:27

Дзюба обратился к нации в связи с ситуацией с коронавирусом

РИА Новостивчера в 06:31
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Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

В Ростове потушили крупный пожар на рынке «Атлант»

Ночью 20 марта крупный пожар произошел на рынке «Атлант», об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
РБК Ростов-на-Дону 02:06
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:53
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Политика

Оппозиция выйдет на акции против обнуления

Акции протеста оппозиции против обнуления сроков президентства Владимира Путина охватят девять городов России.
Newvz.ru 05:17
Происшествия

В Якутии осудили виновников гибели восьми горняков при прорыве дамбы

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
РИА Новости 03:23
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Автоспорт

Гран-при Формулы-1 в Монако не состоится в 2020 году

Нева Спорт вчера в 15:45
Общество

В России приостановят весовой контроль грузовиков с лекарствами

Отмечается, что с 25 марта по 25 апреля текущего года ведомство приостанавливает проведение весового контроля ТС, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, такие как продукты питания, детские товары, медпрепараты в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Дерипаска: Россия выбрала самую «жесткую» для людей стратегию борьбы с коронавирусом — «нам всем нужно переболеть»

Что еще известно:Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне выделили две стратегии борьбы с коронавирусом в мире: подавления и смягчения.
Snob.ru 04:43
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Car.ru 18 марта в 08:51
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье

Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 05:16
Авто

BMW 7 серии станет электрокаром

На электричество переведут самый мощный седан BMW 7 серии. Топовый вариант модели появится на рынке с индексом i7.
110km.ru вчера в 12:15
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Финансы

Доллар подешевел почти на рубль на старте торгов

На старте торгов доллар подешевел на 92 копейки до 78,20 рубля, евро - на 68 копеек, до 83,97 рубля, следует из биржевых данных.
РЕН ТВ 03:19
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Политика

Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации

В Киеве из-за распространения коронавируса в ближайшее время могут ввести режим чрезвычайной ситуации.
News.ru 03:50
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Здоровье

В Сахалинской области не хватает 210 врачей и 600 медработников

В сахалинском здравоохранении не хватает еще приблизительно 210 врачей, в ходе правительственного часа в областной думе рассказал министр Владимир Ющук.
Сахалин.Инфо вчера в 21:17
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
News.ru 01:36
Экономика

Стали известны детали антикризисного плана правительства России

Москва, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Правительство России подготовило антикризисный план в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
REGNUM 05:14
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит вчера в 10:55
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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