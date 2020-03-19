В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Экономика Стали известны детали антикризисного плана правительства России Москва, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Правительство России подготовило антикризисный план в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.