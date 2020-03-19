Коронавирус
Vprognoze.ruДзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
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Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Гаджеты
Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Футбол
Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона
Консалтинговая компания KPMG подсчитала финансовые потери клубов топ-5 лиг Европы после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Шоу-бизнес
Милош Бикович призвал бороться с сексуальным влечением
Бикович не допускает интимных отношений без любви. Он считает, что половое влечение является слабостью, с которой необходимо бороться.
Общество
На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
Общество
Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе
Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
"Индиго-Тур" первым из российских туроператоров заявил о прекращении своей деятельности после 17 лет работы в связи с коронавирусом и курсом валют.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Российский лидер уточнил, что в этом случае будут использованы средства защиты, и все современные способы, которые закон допускает.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Экономика
Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров
Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
Здоровье
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Наука
В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях
В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявили о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Гаджеты
Google Camera Go — как сделать из сверхбюджетного смартфона нечто подходящее для фотосъёмки
Как сказано в пресс-релизе, Camera Go поможет пользователям делать красивые фотографии, не беспокоясь о скорости и хранилище.