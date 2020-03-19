Коронавирус
Vprognoze.ruДзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек
За день в России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом — число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 199 человек.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Здоровье
Биолог СПбГУ рассказал всю правду о коронавирусе
Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин рассказал о том, насколько опасен COVID-19.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Армия и оружие
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах
Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
Космос
Китай запустит космический зонд на Марс во время эпидемии коронавируса
Одним из самых ожидаемых событий 2020 года является полет космического зонда КНР на Марс.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Политика
Эрдоган предрек наступление новой эпохи
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Общество
В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса
Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake доступно на PS4 и Xbox One
Космос