Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
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Дзюба выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса

Чемпионат06:41

Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

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Sports.ru06:12

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Sport24.ru06:14

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Metaratings06:27

Дзюба обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости06:31
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
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Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
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Биолог СПбГУ рассказал всю правду о коронавирусе

Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин рассказал о том, насколько опасен COVID-19.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
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Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
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Армия и оружие

Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена

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Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
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Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
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Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
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Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
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Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

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«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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