Отборочная игра Евро-2020 с Шотландией прошла в Глазго в пятницу, 6 сентября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Счет в игре открыли шотландцы — на десятой минуте гол забил Джон Макгин.

Фигурное катание Алина Загитова подарила радость: фанаты потренировались с кумиром Олимпийская чемпионка Алина Загитова в парке Горького в Москве провела открытую тренировку.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Шоу-бизнес Поклонники не узнали изменившуюся «папину дочку» Карпович Не все подписчики узнали изменившегося кумира. В настоящее время актрисе 33 года, однако она всегда выглядела моложе своих лет.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.

Политика Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Гаджеты Карту Apple превратили в нож для овощей Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020 Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.

Происшествия Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.

Футбол Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию В отборочном матче Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Болгарии со счетом 4:0. Хет-трик сделал форвард англичан Харри Кейн, который два раза реализовал пенальти.

Авто В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M Новые BMW X3 M и BMW X4 М предлагаются российским покупателям в версиях Competition с практически максимальным оснащением.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Между Россией и Украиной начался обмен заключенными Российский президент Владимир Путин заявил, что обмен может послужить шагом в сторону нормализации отношений между государствами.

Политика Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.

Авто Названы вызывающие гордость пять российских внедорожников Как пишет издание «Актуальные новости», представившее этот топ-5, в него вошли машины, способные пройти по целине, а потому вызывающие законную гордость производителей.