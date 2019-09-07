Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургДзюба обратился к российским болельщикам

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Отборочная игра Евро-2020 с Шотландией прошла в Глазго в пятницу, 6 сентября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Счет в игре открыли шотландцы — на десятой минуте гол забил Джон Макгин.
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