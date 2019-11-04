Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС. Встреча состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 по московскому времени. "Лейпциг" хорошо играет в центре.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

«Зенит» не настолько слаб, что у него не будет шансов». Семак и Дзюба — о шансах с «Лейпцигом»

Sport24.ru13:29

«Дзюба — очень мощный игрок»: Конрад Лаймер о возможных исходах матча с «Зенитом»

78.ru13:03

Полузащитник «Лейпцига»: «Дзюба — опасный игрок, но мы справились с ним в первом матче»

Матч ТВ11:45

Артем Дзюба: «Мы уважаем „Лейпциг“, но у нас есть шансы на победу»

Петербургский дневник10:07

Дзюба сказал, что игроки «Лейпцига» в 3-4 раза дороже футболистов «Зенита». Мы проверили – он почти прав

Sports.ru16:43

Дзюба: победа «РБ Лейпциг» со счётом 8:0 впечатляет

Чемпионат09:25

Артем Дзюба: «Многие забывают, что состав „Лейпцига“ в три-четыре раза дороже нашего»

Спорт-Экспресс11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

РИА Новости 14:51
Общество

Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети

Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Футбол

Спартак — Арсенал (Тула) 0:1

Советский спорт 12:54
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело 10:14
Армия и оружие

США назвали самое работающее оружие России

Lenta.ru 16:08
Политика

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Политика

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Общество

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за бой против Хантера

Российская газета 08:16
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика

Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа

Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающейся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США.
ТАСС 17:16
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Футбол

Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности

После трех туров Наполи, набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а РБ Зальцбург, имея в активе три балла, занимает третье место.
Советский спорт 11:50
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Армия и оружие

Литва закупит вертолеты Black Hawk без вооружения

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Министерство обороны Литвы решило заменить советские вертолеты Ми-8 американскими UH-60M Black Hawk.
ГЛАС.RU 14:32
Автоспорт

Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Общество

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Наука

Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем

Naked Science 29 октября в 19:02
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ 05:08
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Фигурное катание

Новый номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш

Евгений Медведева показала отрывок из своего нового показательного номера на песню Билли Айлиш — I dont wanna be you anymore.
Metaratings 13:34
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность (не спортивные упражнения) — прогулки, уборка, работа в саду.
РИА Новости 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное