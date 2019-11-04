Лига чемпионов
Газета.RuДзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС. Встреча состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 по московскому времени. "Лейпциг" хорошо играет в центре.
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Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Происшествия
В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина
На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Автоспорт
McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
Autosport.com.ru 09:26
Хоккей
Михайлов раскритиковал хоккеиста, негативно отзывавшегося о КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, советник президента хоккейного клуба ЦСКА Борис Михайлов отреагировал на слова американца Тима Стэплтона о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), который в интервью Spittin Chiclets назвав тренера Владимира Крикунова «долбанутым» и рассказав, что в Нижнекамске хоккеисты живут в военной казарме.
News.ru 11:31
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Футбол
Крылья Советов — Рубин 0:0
Спорт-Экспресс 10:23
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни
Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Известия 10:07
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Футбол
Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус»
Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".
Вести.Ru 05:46
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Xiaomi Mi Note 10 Pro — флагман на стероидах
Компания Xiaomi активно дразнит общественность своим 108-мегапиксельным смарфтонов, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, а за пределами страны будет продаваться как Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 09:49
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Наука
Опровергнут популярный миф о Земле
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Общество
Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев
Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С 10:09
Хоккей
«Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд
Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
Матч ТВ 11:26
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»
Sportbox.RU вчера в 11:15
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
News.ru 10:47