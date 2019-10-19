РПЛ

Газета.RuГазета.RuХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" на домашнем поле встретился с "Ростовом". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры, завершившейся с разгромным счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Звездой матча стал нападающий команды победителей Артем Дзюба.
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