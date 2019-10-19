РПЛ
Газета.RuХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" на домашнем поле встретился с "Ростовом". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры, завершившейся с разгромным счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Звездой матча стал нападающий команды победителей Артем Дзюба.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Культура
Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на Цоя
Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». Об этом пишет News.ru со ссылкой на НСН.
Сусанин 16 октября в 06:04
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину
Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
News.ru 11:54
Общество
В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом
В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Политика
Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии
Политика Сегодня 14:26
Наука
Эксперты: Гены помнят прошлые обиды
По мнению экспертов, итоги исследования свидетельствуют о наличии некоего регуляторного рычага, управляющего генными структурами и держащего их в состоянии повышенной готовности.
Территория новостей 16:00
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Культура
Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой
Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер 03:51
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Теннис
Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля»
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля». В решающем матче его соперником станет француз Адриан Маннарино.
Спорт-Экспресс 14:58