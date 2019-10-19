Игра проходила в Санкт-Петербурге. В составе хозяев отличились Артем Дзюба (14-я минута с пенальти, 20-я и 80-я минуты с пенальти), Седар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), передает «РИА Новости». В составе «Ростова» единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти).

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