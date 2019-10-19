РПЛ
ИзвестияДзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Игра проходила в Санкт-Петербурге. В составе хозяев отличились Артем Дзюба (14-я минута с пенальти, 20-я и 80-я минуты с пенальти), Седар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), передает «РИА Новости». В составе «Ростова» единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти).
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