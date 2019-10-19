РПЛ
Интерфакс-Спорт«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
В составе "Зенита" хет-триком отметился Артём Дзюба на 14-й, 20-й и 80-й минутах матча, еще по голу на счету Сердара Азмуна на 44-й минуте, Вячеслава Караваева на 61-й минуте, и Вилмара Барриоса на 92-й минуте матча. "Ростов" ответил голом Романа Ерёменко на 83-й минуте.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба все еще обижен на Карпина – недавно угрожал ему поправить панамку. Конфликт начался с денег Быстрова
Sports.ru19 октября в 06:06
Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова
Спорт-Экспресс19 октября в 15:20
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 10
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти человек.
Life.ru 18 октября в 23:09
Футбол
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS
Клуб «Миннесота Юнайтед» на своем поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS.
Матч ТВ вчера в 22:57
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Вести.Ru вчера в 22:03
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском 19 октября в 23:51
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 18 октября в 10:25
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 19 октября в 02:55
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Дни24 19 октября в 04:47
Армия и оружие
Военные США разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Военнослужащие Соединённых Штатов полностью разрушили собственную авиабазу Аль-Кулаиб в провинции Эль-Хасака на севере Сирии.
Комсомольская правда вчера в 11:51
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Вышел на «Охоту»: как российский беспилотник удивит мир своими «пушками»
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, на которого ссылается "Российская газета", испытания беспилотника "Охотник" в 2020 году начнутся с нового этапа.
BaltNews.ee вчера в 12:00
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 22:00
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета вчера в 11:00
Политика
Джонсон снова попросил Евросоюз отложить Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до 31 января 2020 года.
News.ru 19 октября в 20:13
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском вчера в 11:57
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Происшествия
В Барнауле на пешеходном переходе автомобиль сбил сразу троих человек
Алтапресс вчера в 09:20
Происшествия
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами
В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
Вести.Ru 19 октября в 23:18
Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 19 октября в 09:39
Футбол
«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Спорт день за днем вчера в 06:31