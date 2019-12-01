Капитан сборной России по футболу назвал болельщиков московской команды фашистами и сектантами. Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба резко осудил критику фанатов «Спартака» в свою сторону.

Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

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Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

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Общество Супруга и дочь Виктора Бута покинули США Супруга и дочь заключенного в штате Иллинойсе россиянина Виктора Бута завершили свое пребывание в США, заявили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

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