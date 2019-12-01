Футбол

МР7.руМР7.руДзюба отреагировал на оскорбления фанатов «Спартака»

Капитан сборной России по футболу назвал болельщиков московской команды фашистами и сектантами. Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба резко осудил критику фанатов «Спартака» в свою сторону.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита»: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство»

Sports.ru12:59

Гендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»

Sport.ru02:44

«Зенит» — «Спартак» — 1:0, 1 декабря 2019, ответ Дзюбы на оскорбления

Чемпионатвчера в 14:30

«Главное – это победа»: Дзюба прокомментировал итоги матча со «Спартаком»

Петербургский дневниквчера в 14:51

«Кто-то хрюкает, а кто-то побеждает». Дзюба добил «Спартак» после матча

Sport24.ruвчера в 15:35

Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»

Спорт-Экспрессвчера в 13:32

Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»

Sportbox.RUвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Политика

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
RT на русском 17:09
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 15:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Полит.ру вчера в 22:26
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Политика

Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа

Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
REGNUM 17:39
Футбол

Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
Чемпионат 12:03
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына.
РБК 09:41
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия 09:45
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
REGNUM 11:22
Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
ГЛАС.RU 01:36
Общество

Супруга и дочь Виктора Бута покинули США

Супруга и дочь заключенного в штате Иллинойсе россиянина Виктора Бута завершили свое пребывание в США, заявили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
РИА Новости 17:33
Общество

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34
Армия и оружие

В Сети появилось фото российского боевого робота в Сирии

В интернете появилась фотография российского многофункционального боевого робота "Уран-9", который находится в Сирии.
Труд 10:18
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
Экономика

Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%

В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Известия 16:01
Гаджеты

Huawei выпустила обновление для старых смартфонов

Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Российская газета 09:31
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Политика

В ДНР решили отказаться от украинского языка

В Донецкой народной республике (ДНР) рассматривают возможность лишения украинского языка статуса государственного.
Национальная служба новостей 05:19
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма 06:33
Футбол

Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Газета.Ru 18:34
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
РБК 17:18
Происшествия

Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Lenta.ru 09:47
Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное