Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".

Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая

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