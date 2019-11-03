Футбол
Газета.RuДзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
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Артем Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором со мной работал агент Артемов»
Sportbox.RUвчера в 17:19
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Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Политика
Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости.
Политика
Нефтегазовая дружба: о чем договорились Путин и Орбан в Будапеште
О продлении контракта по поставкам нефти в Венгрию и Словакию Одним из важных итогов визита российского президента в Венгрию стало подписание "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской нефтегазовой корпорацией MOL документа по продлению контракта по поставкам нефти в Венгрию и Словакию.
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Армия и оружие
Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии
Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Шоу-бизнес
Адвокат обвинил Наргиз в доведении Максима Фадеева до инфаркта
Общество
2019 год в России может стать самым теплым в истории
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене
Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
Политика
Трамп о торговом соглашении с КНР: «Будет подписано где-то в США»
Соглашение по первому этапу торговых договоренностей между США и Китаем будет подписано «где-то» в Соединенных Штатах, заявил 3 ноября глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Политика
Помпео раскритиковал компартию Китая и призвал США ей противостоять
В Пекине раскритиковали заявление американского госсекретаря, заявив, что Коммунистическая партия Китая выступает за нормализацию отношений с США, а отдельные американские политики распространяют нелепые слухи, заняв негативную позицию в отношении к Китаю.
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Происшествия
Полиция устроила погоню за машиной, ранее скрывшейся с места ДТП
На улице Коллонтай в Невском районе Петербурга сотрудникам полиции пришлось гоняться за машиной, ранее скрывшейся с места ДТП.
Политика