Футбол

Газета.RuГазета.RuДзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
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