Футбол
Газета.RuДзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
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Артем Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором со мной работал агент Артемов»
Sportbox.RUвчера в 17:19
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Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
Фигурное катание
Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Шоу-бизнес
Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина
Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Футбол
Журналист про обед Жозе с директором «Арсенала»: «Клуб отрицает встречу. Они не виделись несколько лет»
Корреспондент Goal.com Чарльз Уоттс, специализирующийся на «Арсенале», сообщил, что клуб отрицает факт совместного обеда спортивного директора лондонцев Рауля Санльеи и бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Теннис
Свитолина и Барти вышли в финал Итогового турнира WTA
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
Футбол
Руководство «Баварии» примет решение по будущему Ковача в воскресенье
Руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, информирует Sport1.
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Культура
Президент поздравил Градского с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Футбол
«Лучшие из нас на данный момент должны выйти на поле», - Леонид Слуцкий рассуждает о перспективах игры своей команды в предстоящей встрече
Соперником команды Леонида Слуцкого станет «Эммен», занимающий место в середине таблицы.
Политика
Медведев призвал страны АСЕАН бороться с монополизацией в IT-сфере
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за проведение совместных работ с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по демонополизации в сфере высоких технологий.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).