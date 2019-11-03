Футбол

Газета.RuГазета.RuДзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
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Артем Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором со мной работал агент Артемов»

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Артем Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором со мной работал агент Артемов»

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Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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