Лига чемпионов
Газета.RuДзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
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Дзюба отреагировал на то, что капитан «Лейпцига» назвал его третьим братом Кличко
Sport24.ruвчера в 14:18
Дзюба высказался о словах игрока «РБ Лейпциг», назвавшего его 3-м братом Кличко
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:12, Вашингтон
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