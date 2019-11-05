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Газета.RuГазета.RuДзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
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Дзюба отреагировал на то, что капитан «Лейпцига» назвал его третьим братом Кличко

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Артем Дзюба: «Не знал, что Орбан назвал меня третьим братом Кличко. Возможно, после Виталика он хотел меня оскорбить»

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Артем Дзюба: Не знал, что меня назвали братом Кличко

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Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Sportbox.RU15:29

Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко

RT на русском15:20
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Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
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Китай надеется на скорейшее подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП).
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В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.
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Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

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Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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США зависят от российских РД-180, сообщили СМИ

США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest.
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Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

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Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс.
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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
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В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле имеет проблемы со здоровьем.
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Осипов внёс в парламент проект бюджета Забайкалья на 2020 год

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