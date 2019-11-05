Лига чемпионов
Газета.RuДзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
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Дзюба отреагировал на то, что капитан «Лейпцига» назвал его третьим братом Кличко
Sport24.ruвчера в 14:18
Дзюба высказался о словах игрока «РБ Лейпциг», назвавшего его 3-м братом Кличко
Чемпионатвчера в 14:55
Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко
RT на русскомвчера в 15:20
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Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
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Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
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На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На военной выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры днепровского КБ «Южное» продемонстрировали публике новую украинскую ракету, которую, по словам создателей, невозможно сбить.
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Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
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Диетолог назвала самые вредные сладости
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Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
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По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
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Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Авто
Росстандарт информирует об отзыве 36 автомобилей BMW
МОСКВА, 5 ноября 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 36 транспортных средств марки BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
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Транспорт
Москва определилась с названиями станций Большой кольцевой линии метро
Столичная мэрия утвердила названия пяти станций БКЛ, с которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки.
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Veon сократила выручку в России
По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 02:41
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
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Газета.Ru вчера в 23:54
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
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В России создали беспилотный «КАМАЗ»
Тягач готов к работе Компания "ВИСТ Групп" совместно с Назарбаев Университетом и ПАО "КАМАЗ" завершили международный проект по созданию роботизированного беспилотного тягача на базе Kamaz 5490 Neo.
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Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Армия и оружие
Власти Турции подтвердили задержание сестры аль-Багдади
Задержание сестры ликвидированного лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подтвердил 5 ноября руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.
Tvoe-avto.com вчера в 13:27
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Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
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Наша Вселенная может являться гигантской петлей, утверждают ученые
По информации исследователей, наша вселенная может являться гигантской петлей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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