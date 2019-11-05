Лига чемпионов
Газета.RuДзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
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Дзюба отреагировал на то, что капитан «Лейпцига» назвал его третьим братом Кличко
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Дзюба высказался о словах игрока «РБ Лейпциг», назвавшего его 3-м братом Кличко
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