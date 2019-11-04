Лига чемпионов
Sportbox.RUДзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
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Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Происшествия
СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата
Следственный комитет России подтвердил информацию об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 02 ноября в 12:49
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Культура
Гуанмин жибао (Китай): Лу Синь и русская литература (Гуанмин жибао)
Начиная с современности, многие китайские писатели находились под влиянием русской и советской литературы, но особенного внимания заслуживает ее связь с китайским писателем Лу Синем.
ИноСМИ вчера в 07:01
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия вчера в 02:17
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре
Анасатсия Волочкова стала гостем программы "Звезды сошлись", где рассказала о коррупции в Большом театре.
OAnews 00:47
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Политика
Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 04:29
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Россияне смогут решить все задачи только вместе, уверен Путин
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства подчеркнул, что только вместе россияне решат все задачи и ответят на все вызовы.
Народные новости 07:23
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 19:20
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Футбол
Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов
Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:05
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Общество
В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании
В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.
REGNUM 15:50
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре
Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.
Интерфакс 14:21