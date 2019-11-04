Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Политика Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2» Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Происшествия СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата Следственный комитет России подтвердил информацию об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Культура Гуанмин жибао (Китай): Лу Синь и русская литература (Гуанмин жибао) Начиная с современности, многие китайские писатели находились под влиянием русской и советской литературы, но особенного внимания заслуживает ее связь с китайским писателем Лу Синем.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Футбол Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре Анасатсия Волочкова стала гостем программы "Звезды сошлись", где рассказала о коррупции в Большом театре.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Политика Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.

Политика Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Россияне смогут решить все задачи только вместе, уверен Путин Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства подчеркнул, что только вместе россияне решат все задачи и ответят на все вызовы.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Экономика Госдолг США превысил рекордные $23 трлн По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Футбол Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Общество В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Шоу-бизнес Леонид Барац развелся со второй женой «СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.