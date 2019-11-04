Лига чемпионов
Sportbox.RUДзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
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Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Футбол
Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Общество
Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков
Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Здоровье
Аномальное потепление в ноябре отразится на здоровье россиян
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» предупредил, что в связи с перепадами давления будет наблюдаться общее недомогание, которое вызовут изменения кровотока и артериального давления.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
Авто
Составлен топ-3 самых доступных кроссоверов для зимы
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Космос
Астрономы обнаружили новый класс крошечных черных дыр
Информационный портал CNET сообщил, что группа астрономов из Университета штата Огайо предложила новый метод обнаружения черных дыр, который предполагает, что существует целая популяция таких астрономических объектов.
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Спорт
Исполком WADA рассмотрит российский вопрос
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу, который был инициирован им же на прошлом заседании по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Спорт
Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Армия и оружие
В США назвали причины отставания от России в системах РЭБ
Российские системы РЭБ превосходят американские, а подготовка американских военных к противостоянию в радиоэлектронной борьбе слишком проста и не соответствует требованиям.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт, который поможет отслеживать российские субмарины, сообщает издательство «ТАСС».
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Здоровье
Минздрав изменил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.