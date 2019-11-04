Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

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