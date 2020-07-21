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РИА НовостиРИА НовостиДзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на сообщение футбольного болельщика, который обвинил клуб из Санкт-Петербурга в подкупе судей в матче со "Спартаком". "Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.
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Дзюба ответил болельщику «Спартака», обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Газета.Ru09:15

Дзюба не согласился с критикой болельщика «Спартака»

Евро-футбол.ру08:41

Дзюба ответил болельщику, заявившему о подкупе судьи в матче «Зенит» — «Спартак»

Sport24.ru07:06

Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Metaratings07:57

Дзюба ответил болельщику «Спартака» про подкуп судьи

Спорт день за днем07:53

Дзюба ответил обвинившему «Зенит» в подкупе судьи фанату «Спартака»

ProstoProSport07:18

Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

РИА Новости08:34
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Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
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Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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Общество

Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
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АСА 107 с боем Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей

Организаторы АСА 107 с большим огорчением сообщили, что турнир бойцовской организации пройдёт без зрителей.
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Здоровье

Бубонная чума приблизилась к границам России

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы.
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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Политика

Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
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Происшествия

Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске

Вести.Ru 07:11
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Происшествия

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
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Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
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Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде

Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Технологии

Продажи PlayStation 5 ограничат

Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса.
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Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
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Политика

США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
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Армия и оружие

В Германии рассказали, почему Россия и Китай не опускаются до соперничества

Осенью 2018 года китайские военные были задействованы в масштабных российский военных учениях, в конце 2019 года военные корабли России, КНР и Ирана развернули маневры в Индийском океане.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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В Хакасии от коронавируса скончались еще три человека

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Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

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Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
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В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.
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Мэр Анапы Поляков ушел в отставку после проверки в сфере строительства

Мэр Анапы Юрий Поляков принял решение об уходе в отставку после проверки главы региона Вениамина Кондратьева сферы строительства в городе.
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