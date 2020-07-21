Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на сообщение футбольного болельщика, который обвинил клуб из Санкт-Петербурга в подкупе судей в матче со "Спартаком". "Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.

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