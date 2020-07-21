Коронавирус
РИА НовостиДзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на сообщение футбольного болельщика, который обвинил клуб из Санкт-Петербурга в подкупе судей в матче со "Спартаком". "Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.
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Происшествия
Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Единоборства
АСА 107 с боем Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей
Организаторы АСА 107 с большим огорчением сообщили, что турнир бойцовской организации пройдёт без зрителей.
HotGeo 09:12
Здоровье
Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 09:11
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде
Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
iReactor 02:48
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Технологии
Продажи PlayStation 5 ограничат
Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса.
Lenta.ru 06:35
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
РИА Новости 09:27
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Армия и оружие
В Германии рассказали, почему Россия и Китай не опускаются до соперничества
Осенью 2018 года китайские военные были задействованы в масштабных российский военных учениях, в конце 2019 года военные корабли России, КНР и Ирана развернули маневры в Индийском океане.
Новостной фронт 08:39
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Здоровье
В Хакасии от коронавируса скончались еще три человека
Шанс (г. Абакан) 05:34
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Футбол
Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Общество
В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры
В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.
REGNUM 08:23
Общество
Мэр Анапы Поляков ушел в отставку после проверки в сфере строительства
Мэр Анапы Юрий Поляков принял решение об уходе в отставку после проверки главы региона Вениамина Кондратьева сферы строительства в городе.
РЕН ТВ вчера в 12:27