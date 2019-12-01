Напомним, накануне «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура чемпионата России. Московские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, которые глушили техническими средствами, а также вывесили несколько баннеров про него.

Общество Проклов день: что запрещено делать 3 декабря Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.

Шоу-бизнес Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.

Происшествия На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.

Космос Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.

Здоровье Врач назвал четыре главных врага сосудов Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.

Экономика Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2» Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.