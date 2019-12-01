Футбол

78.ru78.ruДзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами и фашистами

Напомним, накануне «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура чемпионата России. Московские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, которые глушили техническими средствами, а также вывесили несколько баннеров про него.
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