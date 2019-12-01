Футбол
78.ruДзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами и фашистами
Напомним, накануне «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура чемпионата России. Московские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, которые глушили техническими средствами, а также вывесили несколько баннеров про него.
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Гендиректор «Зенита»: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство»
Sports.ruвчера в 12:59
«Одни лают и хрюкают, другие забивают». «Зенит» c Дзюбой обыграл «Спартак», играя в меньшинстве целый тайм
Фонтанка.Ру01 декабря в 15:24
Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»
Спорт-Экспресс01 декабря в 13:32
Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RU01 декабря в 17:28
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